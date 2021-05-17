أحمد ونيس: قانون تجريم التطبيع حلقة فارغة لا تحتاجه تونس

اعتبر الاثنين 17 ماي، وزير الخارجية الاسبق أحمد ونيس ان قانون تجريم التطبيع “حلقة فارغة” لا تحتاجه تونس.وأشار أحمد ونيس في مداخلة على إذاعة ifm إن تونس ليست في حاجة الى قانون قال ان من شأنه اضعاف قدرة الحكومة التونسية.وتابع أحمد ونيس " تونس تتقدم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية وتونس لا تحتاج مثل “هذه التأطيرات والمضايقات” مؤكدا انها “فارغة وليس وراءها اي شيء لتونس".يذكر أن عددا من الكتل النيابية طلبت استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع.