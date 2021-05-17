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أحمد ونيس: قانون تجريم التطبيع حلقة فارغة لا تحتاجه تونس

Publié le Lundi 17 Mai 2021 - 18:10 قراءة: 0 د, 25 ث
اعتبر الاثنين 17 ماي، وزير الخارجية الاسبق أحمد ونيس ان قانون تجريم التطبيع “حلقة فارغة” لا تحتاجه تونس.
وأشار أحمد ونيس في مداخلة على إذاعة ifm إن تونس ليست في حاجة الى قانون قال ان من شأنه اضعاف قدرة الحكومة التونسية.

وتابع أحمد ونيس " تونس تتقدم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية وتونس لا تحتاج مثل “هذه التأطيرات والمضايقات” مؤكدا انها “فارغة وليس وراءها اي شيء لتونس".

يذكر أن عددا من الكتل النيابية طلبت استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 225915

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 17 Mai 2021 à 20h 47m |           
علاش ناخذوا في نصائح جماعة من منضومة فاشلة اكل عيها الدهر وشرب ؟
لو كانوا صالحين راهو الدول العربية ما هياش في هذي الوضعية !!!
دبلوماسية بوسان الساقين !!!

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Lundi 17 Mai 2021 à 18h 42m |           
الراجل زاد هتر كيف كبر....فليزم منزله،و يكفيه ما ألحق طوال مسيرته تونس من مصائب،هو و امثاله،جرّاء الدبلوماسية العقيمة والسلبية وفي بعض الاحيان الكارثية التي كانت تميّز مواقف تونس الهزيلة....شد دارك قبل ان ياتي من يقدّم بك قضايا في الضرر الذي يلحق تونس من تصريحاتك المستهترة كتلك التي تخص الجزائر



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