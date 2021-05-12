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رئيس الجمهورية يشرف على موكب تسليم الجوائز للمتفوقين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم

Publié le Mercredi 12 Mai 2021 - 23:10 قراءة: 0 د, 18 ث
انتُظم مساء يوم الأربعاء 12 ماي 2021 بقصر قرطاج وبإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، موكب تسليم الجوائز للمتفوقين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم لسنة 1442 هجري التي نظمتها الرابطة الوطنية لحفظ القرآن.

والمتفوقون هم:


- الجائزة الأولى مُنحت لمحمد معرف

- الجائزة الثانية مُنحت لحسن غديفي

- الجائزة الثالثة مُنحت لأويس الصيادي



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