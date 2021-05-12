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حزب ائتلاف الكرامة يتحصل على التأشيرة القانونية

Publié le Mercredi 12 Mai 2021 - 23:28 قراءة: 0 د, 15 ث
أعلن الاربعاء 12 ماي ائتلاف الكرامة، حصوله على التأشيرة القانونية لينتقل بذلك من وضع الائتلاف الانتخابي البرلماني الي العمل الحزبي المؤسساتي.
وقال الحزب في بيانه التأسيسي ان حصوله على التأشيرة القانونية خطوة أخرى يخطوها مشروع " ائتلاف الكرامة " في سبيل ترسيخ الوجود القانوني للتيار الثوري المحافظ في تونس.



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