حزب ائتلاف الكرامة يتحصل على التأشيرة القانونية

أعلن الاربعاء 12 ماي ائتلاف الكرامة، حصوله على التأشيرة القانونية لينتقل بذلك من وضع الائتلاف الانتخابي البرلماني الي العمل الحزبي المؤسساتي.وقال الحزب في بيانه التأسيسي ان حصوله على التأشيرة القانونية خطوة أخرى يخطوها مشروع " ائتلاف الكرامة " في سبيل ترسيخ الوجود القانوني للتيار الثوري المحافظ في تونس.