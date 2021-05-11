وزارة الصحة: تونس تسلمت 832004 جرعة تلاقيح إلى حدود 7 ماي

نشرت وزارة الصحة مساء الثلاثاء معطيات حول كميات التلاقيح التي تسلمتها تونس إلى حدود يوم 07 أفريل الجاري.وأظهرت المعطيات ان تونس تسلمت إلى حد التاريخ المذكور، 832004 جرعة.