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وزارة الصحة: تونس تسلمت 832004 جرعة تلاقيح إلى حدود 7 ماي

Publié le Mardi 11 Mai 2021 - 23:50 قراءة: 0 د, 9 ث
نشرت وزارة الصحة مساء الثلاثاء معطيات حول كميات التلاقيح التي تسلمتها تونس إلى حدود يوم 07 أفريل الجاري.
وأظهرت المعطيات ان تونس تسلمت إلى حد التاريخ المذكور، 832004 جرعة.



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