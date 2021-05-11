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وزارة الصحة: تونس تسلمت 832004 جرعة تلاقيح إلى حدود 7 ماي
Publié le Mardi 11 Mai 2021 - 23:50
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نشرت وزارة الصحة مساء الثلاثاء معطيات حول كميات التلاقيح التي تسلمتها تونس إلى حدود يوم 07 أفريل الجاري.
وأظهرت المعطيات ان تونس تسلمت إلى حد التاريخ المذكور، 832004 جرعة.
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Om Kalthoum - دارت الأيام
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 225672