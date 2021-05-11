القيروان: وفاة شاب وإصابة آخر في حادث مرور في سباق عشوائي للدراجات النارية

جد مساء يوم الثلاثاء 11 ماي 2021، حادث مرور خطير بالطريق الحزامية بإحدى المنعرجات بالقرب من مفترق طريق سوسة بمدينة القيروان، أسفر عن وفاة شاب على عين المكان وإصابة مرافقه إصابة بليغة قطعت على إثر ذلك ساقه.ووفق اذاعة صبرة بالقيروان تحول أعوان الحماية المدنية على عين المكان وتم نقل الجثة وتحويل المصاب إلى وحدة الأغالبة لتلقي الإسعافات الأوليةوتتمثل صورة الحادث في انزلاق الدراجة النارية التي كانا على متنها بسبب الإفراط في السرعة وفق ما أفاد به موفد الأخبار ياسين الرمضاني.ويذكر أن قبيل موعد الإفطار من كل يوم يقوم عدد من الشباب مصحوبين بدراجتهم النارية من الحجم الكبير بتنظيم سباق عشوائي بالطريق المذكور دون توفر مقومات السلامة المرورية.