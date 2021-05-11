   Warda - حكايتي مع الزمان  

المكي: النهضة تدعو الاتحاد بتفعيل الحوار الوطني بمن حضر

Publié le Mardi 11 Mai 2021 - 14:26 قراءة: 0 د, 28 ث
دعا القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في حوار برنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر أمواج اذاعة " موزاييك اليوم الثلاثاء اتحاد الشغل الى تفعيل الحوار الوطني بمن حضر.

واضاف عبد اللطيف المكي " أصبحنا اليوم نتراشق عبر الإعلام وجلوس رئيس البرلمان و رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة مع بعضهم أصبح أمنية بالنسبة للجميع".


من جانب اخر قال المكي ان استقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي غير مطروح حاليا مضيفا " من يسعى لاقالة الغنوشي وسحب الثقة منه عليه ان يطرح ذلك في طاولة المفاوضات".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225641

Cartaginois2011  (Nigeria)  |Mardi 11 Mai 2021 à 15h 22m |           
الحل هو تنفيذ القوانين المصادق عليها من طرف نواب الشعب باوامر قضائية،و مواصلة العمل بسلط تشريعية كاملة،سلطة قضائية كاملة و سلطة تنفيذية تنقصها 10% من الصلاحيات،ووجب ايجاد حلول قانونية كذلك لتخطي رفض اداء الواجبات المقيّدة....الحوار يمكن ان غير مجدي،او يجب ان يقتصر على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي



En continu

Toutes les news
..

الثلاثاء 11 ماي 2021 | 29 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
24°
 25° % 31 :الرطــوبة
تونــس 17°
8.75 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
25°-1724°-1527°-1530°-1624°-17
  • Avoirs en devises
    20837,1

  • (11 mai)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,33534 DT        1$ =2,74085 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 mai)   959,6 MDT