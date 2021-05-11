المكي: النهضة تدعو الاتحاد بتفعيل الحوار الوطني بمن حضر

دعا القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في حوار برنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر أمواج اذاعة " موزاييك اليوم الثلاثاء اتحاد الشغل الى تفعيل الحوار الوطني بمن حضر.واضاف عبد اللطيف المكي " أصبحنا اليوم نتراشق عبر الإعلام وجلوس رئيس البرلمان و رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة مع بعضهم أصبح أمنية بالنسبة للجميع".من جانب اخر قال المكي ان استقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي غير مطروح حاليا مضيفا " من يسعى لاقالة الغنوشي وسحب الثقة منه عليه ان يطرح ذلك في طاولة المفاوضات".