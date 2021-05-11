الصافي سعيد : استقالة المشيشي لن تحل الأزمة و الرؤساء الثلاثة مثلث برمودة بزوايا حادة ولازم يرحلوا

اتهم الثلاثاء 11 ماي، النائب المستقل الصافي سعيد الرؤساء الثلاثة بالكذب والنفاق والتلاعب بالمواطنين والوطن.ودعا الصافي سعيّد خلال استضافته في برنامج حواري على إذاعة ifm إلى رحيل الرؤساء الثلاثة ، مشيرا إلى أن حل الأزمة السياسية في البلاد يتطلب انتخابات حرة ونزيهة بعد تغيير القانون الانتخابي وربما تغيير الدستور.وشبه الصافي سعيّد الرؤساء الثلاث بمثلث برمودة بزوايا حادة.واعتبر الصافي سعيد أن استقالة المشيشي لن تحل الأزمة باعتبار أن "السلطة في تونس فاقدة لوعيها ومتشققة في جمجمتها وما عادتش قادرة على الحكم"، وفق تقديره.وجاء على لسانه: "ناس يتلاعبون بعواطف الناس والفيسبوك والنكت والردود التافهة الزوج توفى وهوما ظلوا سلفات يتعاركوا".