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منير البلطي: ليلة الإطاحة بحكومة الجمني سامية عبُّو باست نبيل القروي من جبينه وقالتلو با بطل

Publié le Lundi 10 Mai 2021 - 18:03 قراءة: 0 د, 24 ث
افاد النائب بالبرلمان عن حزب "قلب تونس" منير البلطي ، في حوار عبر امواج "راديو ماد" أن ليلة الإطاحة بحكومة الحبيب الجمني قامت النائبة عن الكتلة الديمقراطيّة ، سامية عبّو بتقبيل جبين رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.
وأضاف النائب " سامية عبو وصفت نبيل القروي بالبطل الذي انقد تونس في اللحظة الحاسمة".
واكد البطي ان كل ما حصل معروف وموثق وعليكم ان تسالوا كل نواب قلب تونس لكي تتاكدوا".


الفيديو: دقيقة 34


Commentaires


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Zeitounien  (Tunisia)  |Lundi 10 Mai 2021 à 18h 34m |           
عداء عبو للإسلام أقوى وأشد من عداء الصهاينة الذين يحاربون الإسلام في القدس.



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