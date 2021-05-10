منير البلطي: ليلة الإطاحة بحكومة الجمني سامية عبُّو باست نبيل القروي من جبينه وقالتلو با بطل

افاد النائب بالبرلمان عن حزب "قلب تونس" منير البلطي ، في حوار عبر امواج "راديو ماد" أن ليلة الإطاحة بحكومة الحبيب الجمني قامت النائبة عن الكتلة الديمقراطيّة ، سامية عبّو بتقبيل جبين رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.وأضاف النائب " سامية عبو وصفت نبيل القروي بالبطل الذي انقد تونس في اللحظة الحاسمة".واكد البطي ان كل ما حصل معروف وموثق وعليكم ان تسالوا كل نواب قلب تونس لكي تتاكدوا".