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6 بطاقات إيداع بالسجن في حق مرتكبي البراكاج المروع لفتاة بالقصرين

Publié le Lundi 10 Mai 2021 - 17:58 قراءة: 0 د, 42 ث
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين اليوم الاثنين 6 بطاقات إيداع بالسجن في حق طفل و شاب يبلغان من العمر 17 و 18 سنة نفذا يوم الأحد الفارط براكاج في حي النور لفتاة كانت عائدة الى منزلها بإستغلال خلو المكان من المارة والاعتداء على المتضررة و جرها بإستعمال دراجة نارية و افتكاك حقيبتها وفق ما افاد به مساعد وكيل الجمهورية شوقي بوعزي لاذاعة شمس اف ام.


وأوضح بوعزي أن الـ 6 بطاقات إيداع تتعلق بنفيذ الشابين في نفس اليوم 4 براكاجات متتالية وتبين أنه مفتش عنهما في قضايا أخرى و صادر في شأنهما حكم قضائي بالنفاذ العاجل صادر من محكمة الإستئناف بالقصرين.



وأشار المصدر ذاته أنه تم إيداع الشاب في السحن المدني بالسرس من ولاية الكاف و تم ايداع الطفل في إصلاحية ولاية سيدي بوزيد وتوجهت لهما تهم السرقة و الاعتداء بالعنف الشديد المضمر و حمل و مسك سلاح أبيض دون رخصة.

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