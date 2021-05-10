   Om Kalthoum - سيرة الحب  

عبير موسي: الشعب في حجر والغنوشي وسعيد والمشيشي يتعشاو ويحوسو ويسافرو كيما يحبو

Publié le Lundi 10 Mai 2021 - 13:42 قراءة: 0 د, 33 ث
هاجمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي كلا من رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بسبب عدم احترامهم لاجرءات الحجر الصحي الشامل مقابل إصرارهم على فرضه على المواطنين العاديين.

وقالت عبير موسي في فيديو نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك" نفاجا برئيس الحكومة "يتعشى في الموفمبيك" مع عدد من الاعلاميين لكسب دعمهم في حين يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بالصلاة في الجامع دون احذ الاحتياطات اللازمة".


وتابعت " رئيس البرلمان راشد الغنوشي يزور قطر ثم يعود الى تونس للمشاركة في جنازة في ولاية القصرين دون المرور بالحجر الذاتي" متابعة " القانون في تونس لا يلزم سوى الشعب"...





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