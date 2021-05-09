القصرين: الغنوشي يزور عائلة الطفلين الشهيدين ثامر وماهر فقراوي

حضر رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، اليوم الأحد 9 ماي 2021، في جنازة بمقبرة ولاد عزيزة من ولاية القصرين، تخصّ أحد المتعاطفين مع حركة النهضة في المهجر في تسعينات القرن الماضي، أحمد الكامل خليفي، الذي توفي مؤخرا في ألمانيا.كما تنقل إلى منطقة وسنينت - العويجة التابعة لمعتمدية القصرين الجنوبية حيث قام بزيارة عائلتي الشهيدين الطفلين ماهر و ثامر الفقراوي و يتنزل ذلك في إطار مؤازرة عائلتي الشهيدين والإحاطة بضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين.يذكر أن الطفلين ثامر فقراوي 13 سنة، وماهر فقراوي 10 سنوات أصيبا في انفجار لغم بمرتفعات السلوم يوم الخميس 12 مارس 2021، بعد نقلهما إلى المستشفى الجهوي بالقصرين.وكان لغما ارضيا انفجر على مجموعة من متساكني السلوم مما أدى إلى إصابة الطفلين ووالدة أحدهما.و الضحيتان كانا رفقة مجموعة من الأهالي بصدد البحث عن الحطب قبل أن ينفجر عليهم لغم زرعته مجموعة إرهابية.