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رئيس الجمهورية يشارك إطارات و أعوان وزارة الداخلية مأدبة الإفطار
Publié le Samedi 08 Mai 2021 - 20:27
قراءة: 0 د, 7 ث
شارك اليوم السبت 08 ماي 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيد إطارات وأعوان وزارة الداخلية مأدبة الإفطار، وفق ما نشرته رئاسة الجمهورية.
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Commentaires
3
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3
commentaires pour l'article 225496
Karimyousef
(France)
|
Samedi 08 Mai 2021 à 20h 53m |
هذه مهازل و صبيانيات ،كيف لا يقع استدعاء وزير الداخلية
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Amir1
()
|
Samedi 08 Mai 2021 à 20h 44m |
العلامات الحقيقية لليقضة والقوة والسهر على أمن الوطن أن تكون الزيارات في النهار
أثناء العمل والمعاناة ...وليس التعاطف الزائف على موائد رمضان لسد الفجوة فجوة غياب الدعم
السياسي...أما وقد وقع فمن اللياقة أن يتم ذلك بحضور الوزير المسؤوول وهو في هذه الخالة
رئيس الحكومة...أخيرا، الأمنيون ليسوا "سيدي تاتة" البتة
ومن الأفضل أن يمف عن هذه السخافات
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Cartaginois2011
()
|
Samedi 08 Mai 2021 à 20h 41m |
هل اذن له وزير الداخلية بذلك؟
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Chadia - رنّة قبقاب
Commentaires
3 de 3 commentaires pour l'article 225496