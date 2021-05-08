سمير الوافي لعز الدين سعيدان : حبل الكذب قصير يا سي سعيدان المغرم بالأفلام...

فنّد السبت 8 ماي، الاعلامي سمير الوافي مغالطات الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان الذي زعم أن الوفد الحكومي الذي تحوّل مؤخرا الي الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي أجرى المفاوضات عبر تطبيقة zoom من سفارة تونس بواشنطن ولم تكن اللقاءات بين الطرفين مباشرة.ونشر الوافي صورا للقاءات المباشرة التي جمعت الجانبين وعلّق قائلا "أن حبل الكذب قصير وروايته مريبة...حاولنا التثبت من المعلومة...فتحصلنا على هذه الصور...التي تؤكد أن الإجتماعات تمت مباشرة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في مقره ثم مع البنك الدولي أيضا...وليس عبر تطبيقة زووم كما تخيل سي سعيدان المغرم بالأفلام".واعتبر الوافي أن حرب سعيدان المستمرة على الحكومات ووزراء المالية ومحافظي البنك المركزي لن تتوقّف .الا اذا تم تعيينه في المنصب الذي يحلم به.وخاطبه قائلا "رجاء يا سي عز الدين مع احترامي الكبير لمقامك وكفاءتك...كفى خيالا محبطا وأرقاما مفتعلة وسايس على معنويات الناس ووضع البلاد...ولا تضحي بمصداقيتك لتصفية حساباتك...وانقد بموضوعية دون أن تكون عينك على الكرسي".