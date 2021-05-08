   Saliha - فوق الشجرة  

سمير الوافي لعز الدين سعيدان : حبل الكذب قصير يا سي سعيدان المغرم بالأفلام...

Publié le Samedi 08 Mai 2021 - 16:16 قراءة: 0 د, 45 ث
فنّد السبت 8 ماي، الاعلامي سمير الوافي مغالطات الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان الذي زعم أن الوفد الحكومي الذي تحوّل مؤخرا الي الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي أجرى المفاوضات عبر تطبيقة zoom من سفارة تونس بواشنطن ولم تكن اللقاءات بين الطرفين مباشرة.

ونشر الوافي صورا للقاءات المباشرة التي جمعت الجانبين وعلّق قائلا "أن حبل الكذب قصير وروايته مريبة...حاولنا التثبت من المعلومة...فتحصلنا على هذه الصور...التي تؤكد أن الإجتماعات تمت مباشرة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في مقره ثم مع البنك الدولي أيضا...وليس عبر تطبيقة زووم كما تخيل سي سعيدان المغرم بالأفلام".


واعتبر الوافي أن حرب سعيدان المستمرة على الحكومات ووزراء المالية ومحافظي البنك المركزي لن تتوقّف .الا اذا تم تعيينه في المنصب الذي يحلم به.

وخاطبه قائلا "رجاء يا سي عز الدين مع احترامي الكبير لمقامك وكفاءتك...كفى خيالا محبطا وأرقاما مفتعلة وسايس على معنويات الناس ووضع البلاد...ولا تضحي بمصداقيتك لتصفية حساباتك...وانقد بموضوعية دون أن تكون عينك على الكرسي".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225478

Fathi  ()  |Samedi 08 Mai 2021 à 17h 47m |           
Expert ....il s'appele ????? ce saidane doit partir sans retour.....car son role c'est semer la zizanie et.....surtout le doute ......pour ne plus donner espoir à.....ce pauvre peuple.......soumis à des tergiversations de cropuscules qui rongent la serenite du pays..........le malheur c'est que certains plateaux continuent à le faire venir ......au lieu de lui acculer des coups de pieds sur ......ses fesses .....et sa figure..........



En continu

Toutes les news
.

السبت 08 ماي 2021 | 26 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
22°
 27° % 53 :الرطــوبة
تونــس 15°
4.12 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
27°-1530°-1728°-1726°-1723°-16
  • Avoirs en devises
    20860,7

  • (7 mai)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,31529 DT        1$ =2,76293 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 mai)   1376,1 MDT