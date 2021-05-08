الحقائق الأربع يكشف صفقة فساد جديدة تتعلّق برافعات في الموانئ قيمتها أكثر من 26 مليون دينار

كشف الجمعة 7 ماي، برنامج الحقائق الأربع صفقة تحوم حولها شبهات فساد قوية بخصوص رافعات اقتنتها الوكالة التونسية للموانئ وتجهيزات الصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة.وبيّن التحقيق أن الوكالة قامت باقتناء 5 رافعات مخصصة لرفع قوارب الصيد والقوارب السياحية بهدف صيانتها، بقيمة 26 مليون دينار الا أن العقد الذي وقّعته الوكالة والتجهيزات التي تم اقتناؤها كانت خصائصها مغايرة لما ورد في طلب العروض.ومن بين شبهات الفساد الواضحة في هذه الصفقة نوعية العجلات التي تسير بها الرافعة والتي تبلغ قيمة الواحدة منها حوالي 20 ألف دينار حيث أن الوكالة حدّدت في طلب العروض نوعية العجلات (ايطالية الصنع) في حين أن العجلات التي تم اقتناؤها صينية الصنع.كما أن الرافعة بها قمرة قيادة خالية من أية تجهيزات ولا يمكن التحكّم في الرافعة في حال تعطّلت آلية التحكّم فيها عن بعد وهو ما يعدّ شبهة فساد واضحة وفق ما أكّده أحد العاملين بالوكالة.تجدر الاشارة إلى أن الوكالة رفضت الاستجابة لدعوة البرنامج ولم تقدّم أي توضيحات بخصوص شبهات الفساد القوية التي تلاحقها.