مذيوب: الأندلسي سيحظى بمحاكمة ثانية

أكد النائب بالبرلمان عن دائرة الدول العربية وبقية دول العالم ماهر مذيوب في تصريح لاذاعة موزاييك يوم الجمعة 7 ماي 2021 أنه بعد زيارة رئيس مجلس نواب الشعب وحركة النهضة راشد الغنوشي إلى دولة قطر، سيتم تمتيع التونسي فخري الأندلسي المحكوم بالإعدام بمحاكمة جديدة.وقال "يوم 1 ماي كان سينفذ على الشاب التونسي فخري الأندلسي حكم الإعدام ولكن لم يتم تنفيذه، وبعد الزيارة الخاصة التي أداها رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي إلى دولة قطر فإن هذا الشاب سيحظى بمحاكمة جديدة ولعلها تكون بداية الانفراج ويعود إلى حضن أمه من جديد".من جهة أخرى، أكد مذيوب أنه "سيتم الترفيع في عدد الجالية التونسية في قطر من 35 ألف إلى 50 ألف مقيم، مضيفا أن سمو الشيخ تميم آل ثاني أمير دولة قطر قرر منح الجالية مدرسة تونسية ثانية وهو أفضل هدية للجالية التونسية،وفق تعبيره.المصدر موزاييك