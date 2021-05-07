النقابة التونسية للصيدليات الخاصة تعبّر عن استعدادها للانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح

انتظمت اليوم الجمعة 07 ماي 2021 بمقرّ وزارة الصحة جلسة عمل بإشراف وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يتقدمهم رئيسها الدكتور نوفل عميرة.وقد خصصت الجلسة للنظر في سبل الاستفادة من الانتشار الواسع للصيدليات الخاصة في كامل تراب الجمهورية في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوڤيد-19.وفي هذا الإطار اتفق الحاضرون في مرحلة أولى على الانخراط الفعلي للصيادلة في إنجاح الإستراتيجية الوطنية للتحسيس بأهمية التسجيل في منصة evax لتلقي التلقيح ضد كوفيد-19.كما تطرق الحاضرون إلى ضرورة الإعداد الجيّد لانخراط الصيادلة في تطعيم المواطنات والمواطنين في مرحلة لاحقة بعد توفر كميات أكبر من الجرعات وذلك بهدف تقريب الخدمات في كامل جهات البلاد.وقد ثمّن وزير الصحة التفاعل الايجابي لأصحاب الصيدليات الخاصة وأثنى على وجاهة مقترحاتهم، معتبرا أن الدور الصحيّ والاجتماعيّ الذي يضطلعون به، إضافة إلى ثقة المواطنات والمواطنين في القطاع، كلّها عوامل ستمكّن من التحسيس بجدوى اللقاح والترفيع في نسق التسجيل لتلقيه.