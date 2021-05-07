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بولبابه سالم لقناة الإنسان : ختم الرئيس لقانون المحكمة الدستورية سينهي الأزمة السياسية

Publié le Vendredi 07 Mai 2021 - 16:28 قراءة: 0 د, 25 ث
قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في برنامج حدث و حديث على قناة الإنسان الذي تقدمه الاعلامية أماني بن عيسى ان يوم 8 ماي تاريخ اخر أجل لرئيس الجمهورية لختم قانون المحكمة الدستورية سيكون محددا في تخفيف الأزمة السياسية او مزيد تعفين الأوضاع.

و قال ان الصراع في تونس سياسي و ليس قانوني وأن هناك فرز حقيقي بين أنصار الانتقال الديمقراطي و تركيز المؤسسات الدستورية و بين انصار الانقلابات و الحكم الدكتاتوري .





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