بولبابه سالم لقناة الإنسان : ختم الرئيس لقانون المحكمة الدستورية سينهي الأزمة السياسية

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في برنامج حدث و حديث على قناة الإنسان الذي تقدمه الاعلامية أماني بن عيسى ان يوم 8 ماي تاريخ اخر أجل لرئيس الجمهورية لختم قانون المحكمة الدستورية سيكون محددا في تخفيف الأزمة السياسية او مزيد تعفين الأوضاع.و قال ان الصراع في تونس سياسي و ليس قانوني وأن هناك فرز حقيقي بين أنصار الانتقال الديمقراطي و تركيز المؤسسات الدستورية و بين انصار الانقلابات و الحكم الدكتاتوري .