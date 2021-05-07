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وليد زروق امام عميد قضاة التحقيق

Publié le Vendredi 07 Mai 2021 - 15:26 قراءة: 0 د, 16 ث
أستمتع أمس عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الى النقابي الامني وليد زروق وذلك على خلفية تنزيله على مواقع التواصل الاجتماعي لقائمة اسمية لقضاة تمت احالتهم على المحكمة الادارية.


وللاشارة فانه تم سابقا ضبط وليد زروق متلبسا بعد تلقيه رشوة مالية في أحد نزل العاصمة من مواطن سوري، مقابل وعود قدمها له بالتدخل لفائدته.

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