   Om Kalthoum - حانت الأقدار  

في حمام الانف... عصابة نشل ركاب القطار في قبضة الامن

Publié le Vendredi 07 Mai 2021 - 10:05 قراءة: 0 د, 17 ث
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بحمام الأنف من ولاية بن عروس من تفكيك عصابة اجرامية خطيرة اختصت سلب وإفتكاك هواتف وحقائب الركاب بمحطة القطار بحمام الأنف.

بالتحري معهم تبين انهم نفذوا براكاج لمسافرة وافتكوا منها هاتفها الجوال ومبلغ مالي كما تبين انهم اقترفوا عدة عمليات مماثلة .



وقد تم الإحتفاظ بهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم .

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 225396

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 07 Mai 2021 à 11h 16m |           
Des Forfaits si courants et banalisés par les medias que ca ne nous fait plus aucun effet..

PS : Merci e Censurer ce post aussi !

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 07 Mai 2021 à 10h 13m |           



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