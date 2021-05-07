في حمام الانف... عصابة نشل ركاب القطار في قبضة الامن

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بحمام الأنف من ولاية بن عروس من تفكيك عصابة اجرامية خطيرة اختصت سلب وإفتكاك هواتف وحقائب الركاب بمحطة القطار بحمام الأنف.بالتحري معهم تبين انهم نفذوا براكاج لمسافرة وافتكوا منها هاتفها الجوال ومبلغ مالي كما تبين انهم اقترفوا عدة عمليات مماثلة .وقد تم الإحتفاظ بهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم .