في الجبل الاحمر القبض على مسنة تروج المخدرات ومحل بطاقة جلب

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران ليلة أول أمس من القبض على مسنة في العقد السادس امتهنت ترويج المخدرات بجهة الجبل الاحمر للشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.



بمزيد التحري معها تبين انهما محل بطاقة جلب لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل ترويج المخدرات.

باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ بها وتحرير محضر بحث في الغرض من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.



