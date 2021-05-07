   Om Kalthoum - حانت الأقدار  

في الجبل الاحمر القبض على مسنة تروج المخدرات ومحل بطاقة جلب

Publié le Vendredi 07 Mai 2021 - 09:58 قراءة: 0 د, 20 ث
تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران ليلة أول أمس من القبض على مسنة في العقد السادس امتهنت ترويج المخدرات بجهة الجبل الاحمر للشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

بمزيد التحري معها تبين انهما محل بطاقة جلب لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل ترويج المخدرات.
باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ بها وتحرير محضر بحث في الغرض من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225395

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 07 Mai 2021 à 10h 15m |           
Pas si grave que ca...faut parfois fermer L'oeil sur ces petits forfaits



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