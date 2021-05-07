جوهر بن مبارك: أوكسجين السيسي خانق اسألوا عنه الشعب المصري المخنوق

علق استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على صور وصول حمولة الاوكسجين القادمة من مصر لمساندة الشعب التونسي في مواجهة كورونا وخاصة امكانية حدوث ازمة في المادة.وقال جوهر بن مبارك ان " اوكسجين السيسي خانق اسألوا عنه الشعب المصري المخنوق".وقد اثارت التدوينة ردود فعل كثيرة خاصة من قبل الصحفي زياد الهاني الذي علق في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك قائلا " لأوكسجين القادم هدية من مصر، سيمنح الحياة ولن يكون خانقا كما ردد بعض الذين تغلبت حسابات السياسة عندهم على المصالح الحيوية لعامة الناس ممن لا ملجأ لهم غير مؤسسات الصحة العمومية المأزومة لمواجهة هجمة الفيروس القاتل والتمسك بأهداب أمل في الحياة.رحم الله الإمام محمد عبده، وهو القائل: لعن الله السياسة، ما دخلت شيئا إلا أفسدته.شكرا جزيلا مصر..."