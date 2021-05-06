قضية استشهاد 3 قياديين بحركة النهضة بدهاليز وزارة الداخلية امام القضاء

باب نات -

نظرت اليوم الخميس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف استشهاد 3 قياديين بحركة النهضة وهم كل من الطيب الخماسي،المولدي بن عمر ،وعثمان بن محمود تحت التعذيب الوحشي خلال التسعينات بدهاليز وزارة الداخلية ومقرات امن الدولة،حيث تم صعقهم بالكهرباء وحرقهم في اعضائهم التناسلية وثقب رأس احدهم بالة ثاقبة " شنيول " وذلك على خلفية انتمائهم لحركة النهضة.بالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر أي منهم.وبين محامو القائمين بالحق الشخصي في حق الضحايا ان هذه الجلسة هي العاشرة وان القضايا طال نشرها مطالبين بالاسراع في الفصل فيها مبيينا ان المنسوب لهم الانتهاك لم يحضروا مطالبين بتطبيق القانون عليهم واصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقهم عوض بطاقة الجلب.المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها ولاتخاذ جملة من الاجراءات.وللاشارة فان رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني حضر اليوم الى مقر المحكمة الابتداىية بتونس للمساندة مطالبا بالمحاكمة العادلة وضرورة جلب المنسوب لهم الانتهاك.