استثمارات في مجال الطاقات المتجددة محور لقاء المشيشي بالرئيس المدير العام لشركة SNAM الايطالية

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الخميس 06 ماي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة مع الرئيس المدير العام لشركة "سنام" الإيطالية ماركوس الفيرا بحضور سفير إيطاليا بتونس لورانزو فانارا ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد.وتناول اللقاء سبل تدعيم فرص الاستثمار في تونس لشركة "سنام" الإيطالية الرّائدة في القطاع الطاقي والغاز الطبيعي.وأعرب رئيس الحكومة خلال اللقاء عن دعمه للشريك الإيطالي بتوفير كل الآليات والترتيبات لضمان مناخ استثمار مستقرّ معدّدا الشراكات التقليدية بين البلدين في القطاع الطاقي ونجاحاتها منذ عقود.واكد هشام مشيشي ان مثل هذه الاستثمارات الهامة في مجال الهيدروجين الأخضر ستمكن بلادنا من تحقيق الاكتفاء الطاقي.من جهته، اعتبر السفير الايطالي أنّ تونس شريك استراتيجي في المجال الطاقي بالفضاء الأورومتوسّطي مشددا على رغبة بلاده في توسيع استثماراتها في تونس.وفي تصريح اعلامي، أفاد الرئيس المدير العام لشركة "سنام" الإيطالية أن محادثات جمعته مع الحكومة التونسية اضافة إلى ممثلي الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبعض المستثمرين في المجال الطاقي وأن هذه اللقاءات بحثت في امكانية التعاون والاستثمار في الغاز الطبيعي والتحول الطاقي فضلا عن إمكانية تكوين الطلبة والباحثين في ذات الاختصاص بشركة "سنام" الإيطالية.وتعتبر شركة "سنام" الايطالية أول شركة عالمية مختصة في انتاج الهيدروجين الأخضر وستقوم بانشاء قطب صناعي في تونس يمكنها من توزيع انتاجها على كامل اوروبا.