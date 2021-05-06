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ياسين العياري يستغرب تأخير لجنة المالية النظر في قانون الFCR..."الجموع واكلة من عند وكلاء السيارات"

Publié le Jeudi 06 Mai 2021 - 11:30 قراءة: 0 د, 28 ث
عبّر الاربعاء 5 ماي، النائب ياسين العياري عن استغرابه من تأخير لجنة المالية النظر في القانون المتعلق بنظام الامتياز الجبائي الخاص بالسيارات FCR.
ونقل العياري عن اعضاء في اللجنة بأن رئيس اللجنة النائب عن حركة الشعب هيكل المكي لا يريد ان يمرر سوى القروض لأسباب سياسية خدمة لأجندة الرئيس .
كما نقل العياري عن عضو اخر في اللجنة لم يذكر اسمه بأن "الجموع واكلة من عند وكلاء السيارات، بش يرقد القانون في اللجنة إلى الأبد".
ودعا العياري رئيس اللجنة الي تقديم توضيحات بخصوص المسألة والالتزام بتحديد موعد لمناقشة القانون والمصادقة عليه.






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