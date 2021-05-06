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كمال بن مسعود: رئيس الجمهورية لا يملك إلّا خيار ختم قانون المحكمة الدستورية والإذن بنشره

Publié le Jeudi 06 Mai 2021 - 09:55 قراءة: 0 د, 45 ث
أكد اليوم الخميس 06 ماي 2021 أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يملك إلّا خيارا وحيدا وهو ختم قانون المحكمة الدستورية والإذن بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي حوار في برنامج لماتينال اذاعة شمس، أفاد كمال بن مسعود، أن رفض الختم ورفض الإذن بالنشر يحول دون دخول القانون حيز التنفيذ.


واعتبر بن مسعود أنه إذا تمادى رئيس الدولة في موقف الرافض، فإن ذلك يمثل خرقا للدستور، معبرا عن أمله في أن يراجع سعيد نفسه ويغير موقفه ولا يكون دافعا لإيصال البلاد إلى حالة الإنسداد.

وأوضح أن المصادقة على القانون تمت على النص الأول حيث لم يتم إدخال أي تعديل عليه وبالتالي أمام رئيس الدولة خيار واحد وهو الختم والإذن بالنشر.

وتابع أنه لا يوجد أي جزاء قانوني في صورة رفض رئيس الجمهورية الختم، مقابل إمكانية جزائه سياسيا وذلك في إشارة للانتخابات القادمة وعدم التصويت له إذا ترشح مجددا للرئاسية.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 225331

RESA67  (France)  |Jeudi 06 Mai 2021 à 12h 14m |           
Nous avaient promis monts et merveilles

RESA67  (France)  |Jeudi 06 Mai 2021 à 12h 11m |           
Mounirkerfala Bruxelle
Oui tu as absolument raison. Il faudrait refaire les législatives et les présidentielles. Mais le président n’est pas le seul responsable quand on voit le cirque quotidien du parlement qui est devenu un ring de boxe ou l’invasion de l’aéroport. Les députés nous avaient promis monde et merveilles à is c’était pour mieux nous avoir.

Kerker  (France)  |Jeudi 06 Mai 2021 à 11h 14m |           
إنّ جالسي الفساد و محاميه و المتعاضدين معه و القائمين و المتستّرين عليه لا حقّ لهم في الحكم و عليهم لعنة الله إلى يوم الدّين. و من الحكمة أن لا نضع القوانين مبنيّة على العلل الظّاهرة دون معرفة الباطن. كلّما برّز متن المظاهر إزداد باطنها عمقا و تعقيدا و ما أوتيتم من العلم إلاّ قليلا. إنّ الرّشد في مذهبه و لا في الأحكام الظّاهرة .

Kerker  (France)  |Jeudi 06 Mai 2021 à 10h 53m |           
إنّ جالسوا الفساد و محاميه و المتعاضدون معه و القائمون و المتستّرون عليه لا حقّ لهم في الحكم و عليهم لعنة الله إلى يوم الدّين. و من الحكمة أن لا نضع القوانين مبنيّة على العلل الظّاهرة دون معرفة الباطن. كلّما برّز متن المظاهر إزداد باطنها عمقا و تعقيدا و ما أوتيتم من العلم إلاّ قليلا.



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