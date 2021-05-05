صورة اليوم: استعمال سيارة ادارية لنقل البضائع ومحاولة إخفاء رقمها المنجمي

نشر الاربعاء 5 متي الاعلامي سمير الوافي، صورة لسيارة تابعة لوزارة الداخلية يتم استعمالها في نقل البضائع.

ويظهر في الصورة أن العون التابع لوزارة الداخلية حاول اخفاء الرقم المنجمي للسيارة حتى لا تظهر انها سيارة ادارية بإلصاق قطعة كرتونية كتب عليها رقم منجمي مغاير للرقم الأصلي.







