   Saber - كوكتيل تونسي  

صورة اليوم: استعمال سيارة ادارية لنقل البضائع ومحاولة إخفاء رقمها المنجمي

Publié le Mercredi 05 Mai 2021 - 22:39 قراءة: 0 د, 14 ث
نشر الاربعاء 5 متي الاعلامي سمير الوافي، صورة لسيارة تابعة لوزارة الداخلية يتم استعمالها في نقل البضائع.
ويظهر في الصورة أن العون التابع لوزارة الداخلية حاول اخفاء الرقم المنجمي للسيارة حتى لا تظهر انها سيارة ادارية بإلصاق قطعة كرتونية كتب عليها رقم منجمي مغاير للرقم الأصلي.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225323



En continu

Toutes les news

الخميس 06 ماي 2021 | 24 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
17°
 22° % 82 :الرطــوبة
تونــس 17°
0.51 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
22°-1720°-1624°-1627°-1531°-18
  • Avoirs en devises
    20845,7

  • (5 mai)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,30992 DT        1$ =2,76182 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 mai)   1486,6 MDT