مجلس نواب الشعب يكشف عن أسماء المصوتين على قانون المحكمة الدستورية

كشف مجلس نواب الشعب عن أسماء المصوتين على مشروع القانون الأساسي المنقّح للقانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية الذي ردّه رئيس الجمهورية للبرلمان، ويذكر أنّ التصويت لصالحه كان ب141 نائبا وإحتفاظ 10 نواب ورفض 5 آخرين.
وبيّنت الوثيقة أنّ 51 نائبا من حركة النهضة صوتوا لصالح مشروع القانون فيما لم يصوّت مختار اللموشي وفريدة العبيدي وأحمد بلقاسم. وحاز مشروع القانون على خمسة أصوات من الكتلة الديمقراطية التي عبّر نوابها خلال الجلسة عن رفضهم لمشروع التنقيح، والنواب هم الأزهر الشملي ورضا الزغمي ولسعد الحجلاوي ونعمان العش ونجم الدين بن سالم، واحتفظ خمسة نواب من الكتلة بأصواتهم وهم زياد الغناي وسفيان الخلوفي وشكري الذويبي ومجدي الكرباعي ونزار مخلوفي .
أمّا كتلة قلب تونس فقد صوّت 29 نائبا منها لفائدة المشروع ولم يدل منير بلطي بصوته. وحظي المشروع بأصوات كتلة إئتلاف الكرامة ( 18 صوتا) ونفس الأمر بالنسبة لكتلة الإصلاح ( 18 صوتا).كما صوّت 7 نواب من الكتلة الوطنية على مشروع القانون.
ومن جهتها، ساهمت كتلة تحيا تونس ب3 أصوات لسنية الخشين وهشام بن أحمد ووليد جلاد. وصوّت لفائدة مشروع القانون من بين المستقلّين المكي زغدود وراشد الخياري (وهو متوار منذ لإصدار المحكمة العسكرية لبطاقة جلب ضدّه)، ورضا الجوادي وزهير مخلوف وسلوى بن عيشة وعصام برقوقي ومحمد مراد حمزاوي ومعاذ بن ضياف.
المصدر موزاييك
وبيّنت الوثيقة أنّ 51 نائبا من حركة النهضة صوتوا لصالح مشروع القانون فيما لم يصوّت مختار اللموشي وفريدة العبيدي وأحمد بلقاسم. وحاز مشروع القانون على خمسة أصوات من الكتلة الديمقراطية التي عبّر نوابها خلال الجلسة عن رفضهم لمشروع التنقيح، والنواب هم الأزهر الشملي ورضا الزغمي ولسعد الحجلاوي ونعمان العش ونجم الدين بن سالم، واحتفظ خمسة نواب من الكتلة بأصواتهم وهم زياد الغناي وسفيان الخلوفي وشكري الذويبي ومجدي الكرباعي ونزار مخلوفي .
أمّا كتلة قلب تونس فقد صوّت 29 نائبا منها لفائدة المشروع ولم يدل منير بلطي بصوته. وحظي المشروع بأصوات كتلة إئتلاف الكرامة ( 18 صوتا) ونفس الأمر بالنسبة لكتلة الإصلاح ( 18 صوتا).كما صوّت 7 نواب من الكتلة الوطنية على مشروع القانون.
ومن جهتها، ساهمت كتلة تحيا تونس ب3 أصوات لسنية الخشين وهشام بن أحمد ووليد جلاد. وصوّت لفائدة مشروع القانون من بين المستقلّين المكي زغدود وراشد الخياري (وهو متوار منذ لإصدار المحكمة العسكرية لبطاقة جلب ضدّه)، ورضا الجوادي وزهير مخلوف وسلوى بن عيشة وعصام برقوقي ومحمد مراد حمزاوي ومعاذ بن ضياف.
المصدر موزاييك
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