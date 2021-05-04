وزارة الصحّة: جلسة عمل لتطوير المنظومة المعلوماتية Evax

إنتظمت مساء يوم الثلاثاء 04 ماي 2021 بمقرّ وزارة الصحّة، جلسة عمل مشتركة أشرف عليها وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي رفقة وزير تكنولوجيات الإتصال محمد فاضل كريم.وتدارس الحضور خلال الجلسة مجموعة الآليّات والسبل التي من شأنها أن تساهم في تطوير المنظومة المعلوماتية Evax المخصصة للحملة الوطنيّة للتلقيح ضد كوفيد-19 ، كما تطرّق الحاضرون لمختلف الصعوبات المتعلّقة إجمالا بإحكام عمليّة التلقيح في مختلف مراحلها إنطلاقا من التسجيل، مرورا بدراسة الملفّات والتسريع في الإستجابة للمطالب لا سيّما منها الواردة على الخطّ الأخضر المجّاني ووصولا إلى عمليّة التلقيح والتنظيم صلب المراكز الموضوعة للغرض.ويذكر أنّ هذه الجلسة تأتي كخطوة تشاركيّة للمتابعة والوقوف على مواطن الضعف وإيجاد حلول قصد إحكام تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا.