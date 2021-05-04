وزارة الصحّة: جلسة عمل لتطوير المنظومة المعلوماتية Evax

إنتظمت مساء يوم الثلاثاء 04 ماي 2021 بمقرّ وزارة الصحّة، جلسة عمل مشتركة أشرف عليها وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي رفقة وزير تكنولوجيات الإتصال محمد فاضل كريم.
وتدارس الحضور خلال الجلسة مجموعة الآليّات والسبل التي من شأنها أن تساهم في تطوير المنظومة المعلوماتية Evax المخصصة للحملة الوطنيّة للتلقيح ضد كوفيد-19 ، كما تطرّق الحاضرون لمختلف الصعوبات المتعلّقة إجمالا بإحكام عمليّة التلقيح في مختلف مراحلها إنطلاقا من التسجيل، مرورا بدراسة الملفّات والتسريع في الإستجابة للمطالب لا سيّما منها الواردة على الخطّ الأخضر المجّاني ووصولا إلى عمليّة التلقيح والتنظيم صلب المراكز الموضوعة للغرض.
ويذكر أنّ هذه الجلسة تأتي كخطوة تشاركيّة للمتابعة والوقوف على مواطن الضعف وإيجاد حلول قصد إحكام تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا.
وتدارس الحضور خلال الجلسة مجموعة الآليّات والسبل التي من شأنها أن تساهم في تطوير المنظومة المعلوماتية Evax المخصصة للحملة الوطنيّة للتلقيح ضد كوفيد-19 ، كما تطرّق الحاضرون لمختلف الصعوبات المتعلّقة إجمالا بإحكام عمليّة التلقيح في مختلف مراحلها إنطلاقا من التسجيل، مرورا بدراسة الملفّات والتسريع في الإستجابة للمطالب لا سيّما منها الواردة على الخطّ الأخضر المجّاني ووصولا إلى عمليّة التلقيح والتنظيم صلب المراكز الموضوعة للغرض.
ويذكر أنّ هذه الجلسة تأتي كخطوة تشاركيّة للمتابعة والوقوف على مواطن الضعف وإيجاد حلول قصد إحكام تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا.
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