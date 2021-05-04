الداخلية تخصص ممرا خاصا على مستوى نقاط المراقبة للعربات ذات الاولوية

ويقصد بالعربات ذات الأولوية :

* سيارات الإسعاف بكل أنواعها.



* آليات وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية.



* مختلف وسائل وحدات الأمن والحرس الوطنيين والسيارات والآليات التابعة للجيش الوطني.



* العربات الخاصة المقلة للحالات الصحية الإستعجالية.

في إطار مواصلة تطبيق الإجراءات المتخذة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، وحرصا على الأخذ بعين الإعتبار الحالات الإستثنائية،تعلم وزارة الداخلية عموم المواطنين وأنه تقرر بداية من اليوم الثلاثاء 04 ماي 2021، تخصيص ممر خاص (السبيل الأيمن)، على مستوى كل نقاط المراقبة الترتيبية المؤمنة من قبل وحدات الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية، يستعمل كممر للعربات ذات الأولوية.هذا وتدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى ضرورة التقيّد بهذه الإستثناءات وعدم إعتماد المسالك المخصصة للعربات ذات الأولوية إلا في الحالات الصحية الإستعجالية بغاية تسهيل عمليات إسعاف المواطنين وإنقاذهم ونجدتهم.كما تؤكد على أن وحداتها ستتولى إتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد كل من يثبت إستعماله لهذه الممرات دون سبب مبرر لذلك.