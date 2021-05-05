وزارة الصناعة: جلسة عمل لمتابعة ملف شركة سكومينين

أشرف وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 بمقر الوزارة، على جلسة عمل خصصت لمتابعة ملف شركة "سكومينين" المتخصصة في مجال الهندسة الصناعية والإنشاءات الحديدية وذلك بحضور ثلة من الإطارات العليا للوزارة وعدد من مسؤولي الشركة.وأكد الوزيرعلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لحلحلة الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة للمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها.هذا وتم إعداد مذكرة للغرض قصد عرضها على أنظار جلسة وزارية قادمة.يشار أن شركة سكومينين تأسست سنة 1975 وهي متخصصة في مجال الهندسة الصناعية وصناعة الإنشاءات الحديدية وتجهيز المصانع الناشطة في قطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية.وساهمت الشركة في تجهيز عديد من المصانع التحويلية في السوق المحلية بقيمة 517 مليون دينار و 719 مليون دينار موجه للتصدير نحو الأسواق الخارجية منها السوق الليبية والجزائرية والأوروبية والآسيوية. وتؤمن الشركة حوالي 1000 موطن شغل وقد بلغ رقم معاملتها حوالي 55 مليون دينار.