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قيس سعيد خلال استقباله زهير المغزاوي: الشعب التونسي شخّص مشاكله بنفسه...

Publié le Mardi 04 Mai 2021 - 18:05 قراءة: 0 د, 20 ث
قال الثلاثاء 4 ماي، رئيس الجمهورية قيس سعيد ان تشخيص المشاكل التي تعيشها البلاد متفق عليه وان الشعب التونسي شخّص مشاكله بنفسه.
وشدد خلال استقباله أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي على ضرورة البحث عن حلول جدية لقضايا الشعب التونسي في اطار حوار وطني مختلف عما عرفته البلاد في الاعوام الماضية.
وأضاف بانه يمكن للحوار أن يكون اطارا تحدد وترتب فيه الحلول النابعة من الارادة الشعبية.





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