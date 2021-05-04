في مجلس الشعب: مناوشة حادة بين هيكل المكي وسيف الدين مخلوف

نشبت الثلاثاء 4 ماي، مناوشة حادة بين النائب عن حركة الشعب هيكل المكي وزميله النائب عن إتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.وانتقد هيكل المكي في مداخلة له خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون لتنقيح قانون المحكمة الدستورية ما وصفه بتحامل سيف الدين مخلوف على رئيس الجمهورية قيس سعيّد.ووصف هيكل المكي زميله سيف الدين مخلوف بالإرهابي وتوجه له بالقول " أنت إرهابي تلبس جبة نائب في البرلمان".وكان عدد من نواب الشعب حملوا رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية السياسية في تعطيل إرساء المحكمة الدستورية وتنصيب الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة موجهين له تهما بمحاولات ضرب النظام القائم والاستقرار السياسي في البلاد. وبينوا في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء والمخصصة للتداول في رد رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المنقح لقانون المحكمة الدستورية، أن قيس سعيد "لم يقدم حلولا قانونية و دستورية ولم يظهر في أي مناسبة الإرادة السياسية اللازمة للخروج من الأزمة الخانقة بين مؤسسات الدولة، بل كان يختار فقط ما يزيدها تعقيدا"، حسب تقديرهم.