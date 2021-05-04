   Om Kalthoum - أروح لمين  

في مجلس الشعب: مناوشة حادة بين هيكل المكي وسيف الدين مخلوف

Publié le Mardi 04 Mai 2021 - 14:05 قراءة: 0 د, 48 ث
نشبت الثلاثاء 4 ماي، مناوشة حادة بين النائب عن حركة الشعب هيكل المكي وزميله النائب عن إتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.

وانتقد هيكل المكي في مداخلة له خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون لتنقيح قانون المحكمة الدستورية ما وصفه بتحامل سيف الدين مخلوف على رئيس الجمهورية قيس سعيّد.


ووصف هيكل المكي زميله سيف الدين مخلوف بالإرهابي وتوجه له بالقول " أنت إرهابي تلبس جبة نائب في البرلمان".


وكان عدد من نواب الشعب حملوا رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية السياسية في تعطيل إرساء المحكمة الدستورية وتنصيب الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة موجهين له تهما بمحاولات ضرب النظام القائم والاستقرار السياسي في البلاد. وبينوا في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء والمخصصة للتداول في رد رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المنقح لقانون المحكمة الدستورية،  أن قيس سعيد "لم يقدم حلولا  قانونية و دستورية ولم يظهر في أي مناسبة الإرادة السياسية اللازمة للخروج من الأزمة الخانقة بين مؤسسات الدولة، بل كان يختار فقط ما يزيدها تعقيدا"، حسب تقديرهم.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 225243

Ahmed01  (France)  |Mardi 04 Mai 2021 à 16h 40m |           
ما أفلح نائبٌ في الرد على دواعش خلا لهم الجوّ فباضوأ وأصفروا

وأتانا من الحوادث والأنْــــــــباءِ ما نُبلى بِهِ ونُساءُ

كما قال بْن حِلّزة اليشْكري

RESA67  (France)  |Mardi 04 Mai 2021 à 16h 05m |           
Tout Edhoubab lazrag de Montplaisir s’est réveillé. Calmez vous. En insultant de la sorte vous montrez que vous êtes affectés par ce qu’il dit et surtout qu’il dit la vérité. KS Said sidkom et ni Merkhouf l’avocat des terroristes, ni quelqu’un d’autre ne pourra entraver la marche en avant entreprise par KS pour tout nettoyer, aussi bien la pourriture qui encombre nos institutions qu’Edhoubab lazrag qui affectionne tout ce qui est pourri

BABANETTOO  (France)  |Mardi 04 Mai 2021 à 15h 22m |           
Haykel Mekki ... UN SABBAB fils de SABBAB ...

Saief Eddine Makhlouf ... La fierté de la Tunisie !

Afarit  (Tunisia)  |Mardi 04 Mai 2021 à 14h 23m |           
ولد قوادا ويموت قوادا
تلك حال البراميل المتفجرة:لا دين ولا ملة ولا انسانية
ولا كرامة. لا يستغرب ممن تحالفوا حتى مع عبير



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