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احكام بين عام و3 سنوات سجنا في حق 4 شبان من اجل تهم التكفير والدعوى اليه

Publié le Lundi 03 Mai 2021 - 14:31 قراءة: 0 د, 17 ث
باب نات - اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس احكام بين عام و3 سنوات سجنا في حق 4 شبان وجهت لهم تهم التكفير والدعوى اليه ،والتنويه والتحريض على جرائم القتل والاعتداء على الحرمة الجسدية للانسان الموصوفة بارهابية.
وذلك على خلفية دعوتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي فايس بوك على تكفير اجهزة الدولة ومؤسساتها وبعض السياسين.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225190

Incuore  (Tunisia)  |Lundi 03 Mai 2021 à 14h 40m |           
و ماذا عن الذي يخون؟ و ماذا عن يدعو إلى الانقلاب؟



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