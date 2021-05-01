بولبابه سالم : لن يصلح حال البلد بهؤلاء الكذابين

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان تتالي الكذب و التلفيق و رعونة بعض النواب الذين يقدمون تصريحات كاذبة تساهم في تعميق الأزمة و إثارة المعارك السخيفة .
و أضاف في تدوينة على صفحته في الفيسبوك استغرابه من تصريح نائب حول دخول منفذ العملية الارهابية الى البرلمان رغم تكذيب الامن الرئاسي ، ثم تلقي نائب التلقيح دون مراعاة للاولوية و ايضا تصريح كاذب لنائب حول تقرير لا وجود له من الاتحاد الاوروبي يتعلق بالأموال المنهوبة و أخيرا قضية الطرد المسموم التي لفها النسيان .و دعا بولبابه سالم الى الابتعاد عن المعارك السخيفة التي لا تفيد التونسيين و ان يكون التنافس حول الافكار والمشاريع .
و كتب بولبابه سالم :
"لن يصلح حال البلد بهؤلاء :
* نائب تدعي كذبا ان منفذ العملية الارهابية في فرنسا زار البرلمان خاصة بعد تكذيب الامن الرئاسي.
* جمعيات تدبج بيان وشاية لفرنسا رغم ان رواية الصحافة الفرنسية كانت مختلفة .
* نائب يتحدث عن تقرير اوروبي لا وجود له حول الأموال المهربة و مصادره صفحات الفيسبوك .
* نائب تتحصل على التلقيح خلسة و دون مراعاة للاولوية.
* نسينا قضية الطرد المسموم التي اصبحت في خبر كان .
أين العقول الاستراتيجية لنناقش الافكار ،، لقد تعبنا من العبث و الشعب لا يبالي بمعارككم السخيفة ."
و أضاف في تدوينة على صفحته في الفيسبوك استغرابه من تصريح نائب حول دخول منفذ العملية الارهابية الى البرلمان رغم تكذيب الامن الرئاسي ، ثم تلقي نائب التلقيح دون مراعاة للاولوية و ايضا تصريح كاذب لنائب حول تقرير لا وجود له من الاتحاد الاوروبي يتعلق بالأموال المنهوبة و أخيرا قضية الطرد المسموم التي لفها النسيان .و دعا بولبابه سالم الى الابتعاد عن المعارك السخيفة التي لا تفيد التونسيين و ان يكون التنافس حول الافكار والمشاريع .
و كتب بولبابه سالم :
"لن يصلح حال البلد بهؤلاء :
* نائب تدعي كذبا ان منفذ العملية الارهابية في فرنسا زار البرلمان خاصة بعد تكذيب الامن الرئاسي.
* جمعيات تدبج بيان وشاية لفرنسا رغم ان رواية الصحافة الفرنسية كانت مختلفة .
* نائب يتحدث عن تقرير اوروبي لا وجود له حول الأموال المهربة و مصادره صفحات الفيسبوك .
* نائب تتحصل على التلقيح خلسة و دون مراعاة للاولوية.
* نسينا قضية الطرد المسموم التي اصبحت في خبر كان .
أين العقول الاستراتيجية لنناقش الافكار ،، لقد تعبنا من العبث و الشعب لا يبالي بمعارككم السخيفة ."
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