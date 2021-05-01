جامعة كرة القدم تهنئ الترجي الرياضي بحصوله على البطولة

هنئت جامعة كرة القدم في تدوينة على صفحتها الرسمية في الفيسبوك الترجي الرياضي بحصوله على بطولة كرة اقدم للمرة 31 في تاريخه.وكان الترجي الرياضي التونسي فاز يوم الأحد على الملعب التونسي بنتيجة هدف لصفر في ملعب باردو في اطار لقاء متاخر لحساب الجولة 22 من بطولة الرابطة الرابطة المحترفة لكرة القدم وضمن التتويج بلقب البطولة للمرة 31 في تاريخه والخامسة على التوالي بعد سلسلة من النتائج الباهرة التي حققها طيلة الموسم الكروي 2020 - 2021.ورفع الترجي رصيده الى (59 نقطة ) من 23 مباراة متقدما ب13 نقطة عن ملاحقه النجم الساحلي (46 نقطة) ويكون بذلك قد حسم امر اللقب قبل ثلاث جولات من نهاية السباق. ويحتل الملعب التونسي المركز العاشر ب26 نقطة.