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على قناة حنبعل " لحمت بين ياسين العياري وطارق الكحلاوي واتهامات بالكذب"

Publié le Samedi 01 Mai 2021 - 12:04 قراءة: 0 د, 18 ث
دخل النائب ياسين العياري في مشادة كلامية مع كرونيكور قناة حنبعل طارق الكحلاوي .
واتهم العياري طارق الكحلاوي بأنه كاذب ولايتصرّف كانسان سوي ببث الاشاعات وأنه غير محايد وبوق لحزب سياسي فشل حكومة الفخفاخ.....
وردّ الكحلاوي على العياري "فاش جرحتك باش تنفعل هكة ولماذا كل هذا الغضب لاني اختلفت معك في بعض الملفات"....




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