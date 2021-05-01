في برج الوزير اريانة القبض على خلية ارهابية يتزعمها حديث الخروج من السجن بعد أن قضى 24 عاما

تمكن اعوان منطقة الامن الوطني بأريانة الشمالية من مداهمة منزل بجهة برج الوزير وايقاف 6 أشخاص بداخله يتبنون الفكر التكفيري المتشدد ويتزعهم شخص سرّح حديثا من السجن بعد أن قضى 24 سنة سجنا في قضية قتل عمد.بالتحري معهم تبين انهم يتواصلون مع قيادات داعشية تقاتل في سوريا وليبيا والعراق وانه من بينهم شخصين اخرين سبق وان حوكما من اجل نهمة المشاركة في التحضير لعملية ارهابية.كما كشفت الابحاث انه من بن عناصر تلك الشبكة شخص له علاقة بشبكات التسفير الى بؤر التوتر التي يسيطر عليها داعش الارهابي .باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم جميعا لاحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة.