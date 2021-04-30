ماهر مذيوب مذيوب: فخري الأندلسي لن يُعدم غدا

أكد النائب بالبرلمان عن الدول العربية وبقية دول العالم ماهر مذيوب، في تصريح لاذاعة موزايك اليوم الجمعة 30 أفريل 2021، أن قطر لن تنفّذ حكم الإعدام في المواطن التونسي فخري الأندلسي، والذي كان من المقرر تنفيذه يوم غد السبت 1 ماي.وأوضح مذيوب أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لا يُنفذ أحكام الإعدام في شهر رمضان.وسبق أن استجاب أمير قطر لدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعدم تنفيذ حكم الإعدام على المواطن التونسي فخري الأندلسي يوم 24 فيفري الفارط، وتأجيله إلى يوم 1 ماي، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية حينها.وتعود أطوار القضية إلى رمضان 2017 حيث تم إصدار حكم بالإعدام في حق الشاب التونسي أصيل ولاية القيروان والمقيم في دولة قطر فخري الأندلسي حكما بالإعدام بعد اتهامه بقتل جندي قطري من أصول صومالية، وهو ما ينكره الأندلسي.المصدر موزاييك