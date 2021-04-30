هذا ما قاله وزير الداخلية السابق احمد فريعة امام القضاء

باب نات -

باشرت أمس الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بتونس النظر في القضية عدد 14 المتعلقة بأحداث الثورة.وبالاستماع لشهادة وزير الداخلية السابق أحمد فريعة، وبعد إعلامه بما جاء بلائحة الإتهام والتهم المنسوب إليه بموجبها والفصول القانوية كالقتل العمد مع سابقية القصد وتحمل المسؤولية الجزائية بصفته مسؤولا ومشاركا في التهم الناتجة عن الأحداث الواقعة بداية من منتصف ديسمبر 2010 وما تعرض له المواطنون من تقتيل لعدد حوالي 131 شهيداً وعددا من الجرحى نتيجة الإستعمال المفرط للسلاح...نفى احمد فريعة كل التهم المنسوب إليه موضحا انه تم إبلاغ المسؤولين بمنشور صدر يوم 15 جانفي بعدم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين موضحا في السياق ذاته ان التفقدية توجهت إلى رأس الجبل إثر الأحداث هناك للتعهد بذلك وهو ما يبرئ ذمته وطلب ومن ينوب عنه إعفاءه من الحضور لهذه القضية والقضية عدد 11 تبعاً لحالته الصحية المتعكرة.وقد تم حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها ولاتخاذ جملة من القرارات .