مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية

مشاريع القانون:

مشاريع الأوامر الحكومية:

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الخميس 29 أفريل 2021 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد.واستعرض المجلس في بداية أشغاله بيانا حول الوضع الصحي الحالي في ظل تواصل انتشار جائحة كوفيد-19 كما استمع رئيس الحكومة لبيان حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية دورة 2021.وبعد التداول والنقاش صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية:1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة روسيا الاتحادية في مجال النقل الدولي عبر الطرقات.1- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية تونس ولازمة لإنجاز الطريق الشعاعية ايكس 4 بين مفترق ملاقا وطريق ايكس 20.2- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مركب اجتماعي وتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحّد وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.3- مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.4- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط انطباق النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على تلامذة مدارس التكوين الأساسي لهذه القوات.