مرزوق يُحذر من سيناريو 1881 وينبه من مرحلة الفوضى

يُحذر من سيناريو 1881 وينبه من مرحلة الفوضى

وجه الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق انتقادات للحكومة لعدم جلب التلاقيح وإنقاذ الشعب التونسي من جائحة كورونا.وقال مرزوق في حوار ببرنامج " الماتينال" الذي يبث عبر امواج اذاعة " شمس اف ام إنه لا يمكن اللوم على الشعب لعدم الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الصحية.واكد أن الحل الواحد لوضع حد لتفشي الفيروس وإيقاف النسق التصاعدي للوفيات عبر التسريع في التلاقيح.واكد محسن مرزوق العمل على تقديم قضية ضد كل من سيكشف عنه البحث في الإهمال الفاضح والفادح لحياة التونسيين.وحذر مرزوق من أن تعيش تونس مجددا سيناريو 1881 لفرض الحماية على البلاد.وانتقد محسن مرزوق التوجه المتواصل والمستمر للإقتراض من المؤسسات المالية العالمية، مبينا أن القروض لا تُوجه للاستثمار بل للأجور والاستهلاك.ونبه مرزوق من أن تنهار سيادة تونس بسبب الاقتراض المتواصل بما يسمح للدائنين من إعادة سيناروي 1881.ووصف المتحدث واقع تونس اليوم بالسوداوي، وقال إن السيناريو القادم الذي ستعيش على وقعه البلاد هو سيناريو الفوضى.ودعا ضيف الماتينال غلى ما اعتبره كفاحا وفزعة وطنية بمشاركة كل القوى الديمقراطية لإخراج تونس من أزمتها.