إحداث مركز وطني لإعداد النخبة بعين دراهم اختصاص كرة القدم

تمّ يوم الثلاثاء 27 افريل 2021 خلال جلسة عمل اشرفت عليها سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة وبحضور علي المرموري والي جندوبة ووديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة وبحضور عدد من إطارات الوزارة والإطارات الجهوية والمحلية لولاية جندوبة الاتفاق على إحداث مركز وطني جديد لإعداد النخبة بعين دراهم اختصاص كرة القدم بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني والجامعة التونسية لكرة القدم.وقد تمّ إقرار إحداث هذا المركز الوطني نظرا إلى ما تزخر به جهة الشمال الغربي من مواهب مقابل نقص الإمكانيات المتاحة لجمعيات هذه المنطقة للقيام بالتكوين والإحاطة الضرورية لمختلف مواهب ونخب الجهة من صغار العمر.ويأتي هذا الإحداث أيضا في إطار السياسة العامة التشاركية بين الوزارة والجامعة التونسية لكرة القدم التي أكدت استعدادها المادي لتوفير الإمكانيات الضرورية للتكفل بالتأطير الفني والطبي والإداري، وذلك بعد نجاح تجربة المركز الوطني ببرج السدرية وبعد احداث المركز الوطني بصفاقس سنة 2019 والذي يقوم بتغطية كامل جهة الجنوب.وإضافة إلى التعهد بالتكفل بالتأطير الفني والطبي والاداري والتربوي فقد تعهدت الجامعة التونسية لكرة القدم أيضا بالتكفل بجملة من التدخلات بمبلغ جملي يناهز 250 ألف دينار موزعة كالآتي :-️ تجهيز مطعم المركب الرياضي الدولي بعين دراهم .- ️تجهيز 24 غرفة بالمكيّفات الضرورية وبجهاز تلفزة في كلّ غرفة.- ️توفير كل المتطلبات الضرورية لمختلف الغرف.-️ التكفل بأجرة سائق الحافلة.-️ التكفّل بدروس دعم لنواة المنتخب الذي سوف يقطن بالمركز .-️تشغيل 5 من خرّيجي المعاهد العليا للرياضة أصيلي الجهة ومن ذوي الاختصاص العاطلين عن العملوتؤكد الوزارة في هذا السياق عزمها على إحداث مراكز أخرى لكافة الاختصاصات الضرورية لتغطية كامل تراب الجمهورية بعد استكمال دراسات الجدوى الفنية من جهة ومدى استعداد و قدرة مختلف الجامعات لمختلف الإختصاصات الرياضية على توفير الإمكانيات المالية الضرورية للتكفل بالتأطير الفني والطبي والإداري وذلك للإنخراط في هذه الشراكة الفعلية المادية والفنية وتعميمها والتي تهدف أساسا إلى تطوير مختلف الاختصاصات الرياضية في كامل تراب الجمهورية وتكريس اللامركزية.