البرلمان- لجنة النظام الداخلي تنطلق في دراسة مقترحات تعديل القانون الانتخابي المعروضة على انظارها

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اليوم الاربعاء 28 أفريل 2021 اجتماعا حضوريا وعبر تقنيات التواصل عن بعد وذلك لتحديد المنهجية التي سوف تعتمدها في إطار دراستها لمقترح تعديل القانون الانتخابي.هذا وتم التداول خلال هذه الجلسة حول ضبط روزنامة الاجتماعات وتحديد جهات الاستماع اللذين سيتم الاستئناس بآرائهم. اضافة الى إقرار دمج المبادرات التشريعية المعروضة على انظارها حول نفس الموضوع.كما تضمنت المنهجية إطلاق استشارة من اللجنة على الموقع الرسمي للمجلس لمنظمات المجتمع المدني الراغبة في ابداء الراي بخصوص أحكام مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والمعروضة عليها بداية من اليوم والى حدود يوم10 ماي 2021 وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي ستعتمدها اللجنة في تعاطيها مع هذه المبادرات التشريعية.كما تم اقرار تنظيم ندوة صحفية بغاية اعلام الراي العام وجميع المتدخلين في الشأن الانتخابي بانطلاق اشغال اللجنة في مناقشة ومراجعة القانون الانتخابي الحالي وذلك لإثراء الحوار الشامل نظرا لأهمية هذا القانون.