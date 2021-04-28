   Om Kalthoum - حب ايه  

مخلوف: أثمن دور الطبوبي حول مشاركتنا في الحوار الوطني في مواجهة رفض الطاهري وحفيظ حفيظ

Publié le Mercredi 28 Avril 2021 - 12:09 قراءة: 0 د, 33 ث
أثنى رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في حوار على قناة الزيتونة على دعوة الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إلى ضرورة تكليف لجنة حكماء لاستدعاء ما تراه مناسبا في الحوار الوطني إلا من أقصى نفسه.

وأضاف سيف الدين مخلوف " أثمن دور الطبوبي وبعض قيادات الاتحاد بعد ان اظهر كثيرا من العقلانية في مواجهة نفوذ حزب العمال والوطد".


وتابع مخلوف " سامي الطاهري وحفيظ حفيظ هما الصوتان الوحيدان الرافضان لمشاركتنا في الحوار الوطني في مقابل اغلبية من النقابيين التي ترفض وضع الشروط".
واكد سيف الدين مخلوف " في النهاية سيتم عقد الحوار الوطني غصبا عن الجميع ورغم رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224909

Oceanus  ()  |Mercredi 28 Avril 2021 à 12h 21m |           
Apres que ce qu a fait ce makhlouf a l aeroport on doit lui retirer l immunite et le passer a la justice.il n a plus le droit d etre dipute et sa vraie place c est la prison.les policiers doivent continuer a le demander a la justice.



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