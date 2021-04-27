وزير الفلاحة يوصي بانطلاق أشغال جهر ميناء هرقلة ابتداء من غرة ماي القادم

انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 27 أفريل 2021، بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، جلسة عمل حول ولاية سوسة، وذلك تحت إشراف محمد الفاضل كريّم وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري بالنّيابة، وبحضور والية سوسة رجاء الطرابلسي والسّادة الرئيس المدير لوكالة المواني وتجهيزات الصّيد البحري والمندوب الجهوي للتّنمية الفلاحيّة بالجهة ورئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وممثّلين عن الادارة العامّة الشّؤون القانونيّة.وخلال الجلسة تمّ التّطرّق الى بعض الوضعيات العقّاريّة بالجهة التّي تتطلب تسوية أو تغيير صبغة، كما تمّ النّظر في أشغال جهر ميناء هرقلة.- دعم المشاريع الوطنيّة التّي تساهم في خلق حركيّة اقتصاديّة وتنمية اجتماعيّة بالجهة والعمل على تبسيط الاجراءات القانونيّة للوضعيات العقّاريّة التّي تمثل عائقا أمام استمرار هذه المشاريع التنمويّة بولاية سوسة،- تسريع عمل اللّجنة المكلّفة بالنّظر في وضعيّة الرسم العقاري 6648 الذّي يمثّل عائقا أمام الاستثمار الخاص بمعتمديات بوفيشة والنفيضة وكندار لعدم وضوح الوضعيّة الملكيّة،- انطلاق أشغال جهر ميناء هرقلة ابتداء من غرة ماي القادم.