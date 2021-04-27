الشواشي توافق على طلب وزير الدفاع سحب عبارة ''وزير المالية هارب من البرلمان''

أذنت النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي بسحب عبارة ''وزير المالية هارب من البرلمان'' التي جاءت في مداخلة رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار في مداخلته بالجلسة العامة المخصصة اليوم لمناقشة إتفاقية قرض.وقررت الشواشي سحب العبارات التي تضمنت إتهاما لوزير المالية، موافقة منها على طلب سحبها من قبل وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، الذي نفى تعمد تغيب وزير المالية عن دعوات البرلمان له بالحضور، مبينا أنه في مثل هذه الحالات يحضر عضو من الحكومة المعني بالقرض.ونددت عضو الكتلة الديمقراطية سامية عبو بموافقة سميرة الشواشي على طلب وزير الدفاع التي اعتبرته 'صنصرة وقمعا للنواب' خاصة وان العبارات لم تمس من الأخلاق حسب تعبير عبو.وتوجهت عبو لوزير الدفاع بالقول إنه ليس من حقه سحب كلمة أي نائب ولا من حق رئيسة الجلسة ممارسة الديكتاتورية والتعسف.وكان رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار اعتبر أن تغيب وزير المالية عن البرلمان لأكثر من مرة أمر غير مبرر ويعتبر هروبا متعمدا مبينا أنه كان من الأجدر أن يحضر وزير المالية عوضا عن وزير الدفاع خلال مناقشة وتصويت البرلمان على إتفاقية قرض.ونبه محمد عمار من تجهيز وزير المالية لعملية بيع تونس مبينا أنه كان من الأجدر على وزير المالية الجلوس والتفاوض مع حزامه البرلماني قبل ذهابه إلى صندوق النقد الدولي.وأشار عمار إلى أن حزمة الإصلاحات التي سيقدمها ويقترحها على صندوق النقد الدولي لا علم للنواب والبرلمان بها، محملا المسؤولية الكاملة للحزام السياسي لرئيس الحكومة هشام مشيشي التي تتوجه لرهن البلاد دون استشارة البرلمان .