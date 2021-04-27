السّنوسي: هناك توجّه للجوء الى القضاء العسكري مستقبلا



Credits Jawhara FM

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري هشام السنوسي في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم" على هامش ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالعاصمة، إن هناك وضعا خطيرا في الدولة يتمثل في توظيف مؤسسات الدولة لخدمة أجندات حزبية.وأفاد بأنه سيتم تكوين لجنة للغرض تضم عددا من الشخصيات المستقلة على غرار ناجي البغوري والعربي شويخة ومصطفى لطيّف.. وغيرها من الأسماء التي ستتولى اعداد تقرير وسيتم رفعه الى مجلس الأمن القومي، مشيرا إلى أنه تم الاعلان عن ذلك خلال زيارة إلى رئاسة الجمهورية.وتابع بأن هناك توجها لدى الهيئة ومحاميها للذهاب الى المحاكم العسكرية باعتبار الاجهزة التي يتم تهريبها تمسّ من الأمن القومي والأجهزة الأمنية والعسكريّة، وفق تعبيره.وأشار الى ما اعتبره هنّات في القضاء "العادي" (المدني) الذي يصدر أحكاما تقضي بإعادة الأجهزة المهربة الى أصحابها ولا يستمع الى الهيئة. كما أكد أن بعض أجهزة القضاء تعمل على افراغ الهيئة من صلاحياتها.