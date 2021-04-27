   Abdelhalim - فاتت جنبنا  

السّنوسي: هناك توجّه للجوء الى القضاء العسكري مستقبلا

Publié le Mardi 27 Avril 2021 - 13:45 قراءة: 0 د, 45 ث
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري هشام السنوسي في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم" على هامش ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالعاصمة، إن هناك وضعا خطيرا في الدولة يتمثل في توظيف مؤسسات الدولة لخدمة أجندات حزبية.

وأفاد بأنه سيتم تكوين لجنة للغرض تضم عددا من الشخصيات المستقلة على غرار ناجي البغوري والعربي شويخة ومصطفى لطيّف.. وغيرها من الأسماء التي ستتولى اعداد تقرير وسيتم رفعه الى مجلس الأمن القومي، مشيرا إلى أنه تم الاعلان عن ذلك خلال زيارة إلى رئاسة الجمهورية.



Credits Jawhara FM


وتابع بأن هناك توجها لدى الهيئة ومحاميها للذهاب الى المحاكم العسكرية باعتبار الاجهزة التي يتم تهريبها تمسّ من الأمن القومي والأجهزة الأمنية والعسكريّة، وفق تعبيره.

وأشار الى ما اعتبره هنّات في القضاء "العادي" (المدني) الذي يصدر أحكاما تقضي بإعادة الأجهزة المهربة الى أصحابها ولا يستمع الى الهيئة. كما أكد أن بعض أجهزة القضاء تعمل على افراغ الهيئة من صلاحياتها.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224869

Goldabdo  (Tunisia)  |Mardi 27 Avril 2021 à 15h 54m |           
ما بني على باطل فهو باطل. الهيأة منتهية الصلوحية و بذلك كل قرارتها مطعون فيها.



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