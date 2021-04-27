الدّاخليّة: تحرير أكثر من 28 ألف مخالفة لإجراءات الحد من انتشار كورونا

أسفرت مجهودات الوحدات الأمنيّة التابعة لوزارة الدّاخليّة، في إطار مساهمتها في المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" أيام 22 و23 و24 و25 و26 أفريل 2021 على النتائج التالية:
- تحرير 16749 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات.
- تحرير 4990 مخالفة حظر جولان.
- تحرير 6427 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.
- تحرير 16749 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات.
- تحرير 4990 مخالفة حظر جولان.
- تحرير 6427 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.
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