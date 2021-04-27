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الدّاخليّة: تحرير أكثر من 28 ألف مخالفة لإجراءات الحد من انتشار كورونا

Publié le Mardi 27 Avril 2021 - 13:13 قراءة: 0 د, 16 ث
أسفرت مجهودات الوحدات الأمنيّة التابعة لوزارة الدّاخليّة، في إطار مساهمتها في المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" أيام 22 و23 و24 و25 و26 أفريل 2021 على النتائج التالية:

- تحرير 16749 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات.


- تحرير 4990 مخالفة حظر جولان.

- تحرير 6427 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.

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