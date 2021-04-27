سيدي حسين محاصرة عنصر اجرامي محل 17 منشور تفتيش

تمكن يوم أمس 26 أفريل 2021 اعوان فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين من إلقاء القبض على مصنف خطير يبلغ من العمر 41 سنة قاطن الجهة، من ذوي السّوابق العدليّة صادر في شأنه 17 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة من أجل تورّطه في قضايا إعتداء على الأخلاق الحميدة ،والإضرار بملك الغير الخاصّ، وبيع الخمر خلسة، وهضم جانب موظف والإعتداء بالعنف".وكشفت الابحاث معه انه اخطر العناصر الاجرامية بالجهة.بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.