المرزوقي: جوقة من الفاشيين في بلدي يباركون نظاما اعدم رجلا ثمانيني

عبّر الرئيس السابق المنصف المرزوقي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن غضبه من إعدام السلطات المصرية لعدد من المعارضين على رأسهم داعية يبلغ من العمر ثمانون سنة.
وقال المرزوقي " جوقة من الفاشيين في بلدي يريدون نظاما فاشيا مثل نظام السيسي".
وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" هذا الرجل اسمه عبد الرحيم عبد الحليم جبريل
وقال المرزوقي " جوقة من الفاشيين في بلدي يريدون نظاما فاشيا مثل نظام السيسي".
وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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