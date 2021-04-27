المرزوقي: جوقة من الفاشيين في بلدي يباركون نظاما اعدم رجلا ثمانيني

" هذا الرجل اسمه عبد الرحيم عبد الحليم جبريل

لا يهمني دينه أو ايدولوجيته أو التهم التي وجهت إليه

ما يهمني أنه شنق وهو في الثمانين من العمر ...

رحمه الله رحمة واسعة ولا غفر لقاتله وقاتل آلاف المصريين الأبرياء

.أمر له دلالة : ذروة التخويف والارهاب التي يعتمدها النظام العسكري في مصر لفرض سلطته النقلابية.

ما يهمني أن في بلدي جوقة من الفاشيين القدامي والشعبويين الجدد والديمقراطيون المارقون يطالبون في تونس بنظام كهذا.

ما زال أمامنا بعض الوقت لسدّ الطريق أمامهم

آن الأوان لاستئناف الثورة وإلا .... لا تستهينوا المدرسة واحدة وكذلك العراب"

عبّر الرئيس السابق المنصف المرزوقي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن غضبه من إعدام السلطات المصرية لعدد من المعارضين على رأسهم داعية يبلغ من العمر ثمانون سنة.وقال المرزوقي " جوقة من الفاشيين في بلدي يريدون نظاما فاشيا مثل نظام السيسي".