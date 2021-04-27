   Warda - بتونّس بيك  

المرزوقي: جوقة من الفاشيين في بلدي يباركون نظاما اعدم رجلا ثمانيني

Publié le Mardi 27 Avril 2021 - 09:35 قراءة: 0 د, 45 ث
عبّر الرئيس السابق المنصف المرزوقي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن غضبه من إعدام السلطات المصرية لعدد من المعارضين على رأسهم داعية يبلغ من العمر ثمانون سنة.
وقال المرزوقي " جوقة من الفاشيين في بلدي يريدون نظاما فاشيا مثل نظام السيسي".

وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" هذا الرجل اسمه عبد الرحيم عبد الحليم جبريل
لا يهمني دينه أو ايدولوجيته أو التهم التي وجهت إليه
ما يهمني أنه شنق وهو في الثمانين من العمر ...
رحمه الله رحمة واسعة ولا غفر لقاتله وقاتل آلاف المصريين الأبرياء
.أمر له دلالة : ذروة التخويف والارهاب التي يعتمدها النظام العسكري في مصر لفرض سلطته النقلابية.
ما يهمني أن في بلدي جوقة من الفاشيين القدامي والشعبويين الجدد والديمقراطيون المارقون يطالبون في تونس بنظام كهذا.
ما زال أمامنا بعض الوقت لسدّ الطريق أمامهم
آن الأوان لاستئناف الثورة وإلا .... لا تستهينوا المدرسة واحدة وكذلك العراب"




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 224846

Karimyousef  (France)  |Mardi 27 Avril 2021 à 12h 54m |           
L'Europe a aboli la peine de mort car elle est assimilée à de la barbarie.

Ahmed01  (France)  |Mardi 27 Avril 2021 à 12h 39m |           
مجموعة من الدواعش ـ وهم منْ واليتَ ووالوك ـ يرتعون في برلمان جمهوريّة الموز ، ويباركون ـ بل يُمجّدون ـ عمليات الذبح والإرهاب حيثما تقع
ولكنّك لم تنبسْ ولن تنبسَ ببنتِ شفة



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 27 أفريل 2021 | 15 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:41 19:06 16:02 12:24 05:30 03:54
23°
 24° % 46 :الرطــوبة
تونــس 15°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
24°-1526°-1530°-1635°-1625°-19
  • Avoirs en devises
    20846,6

  • (26 avril)
  • Jours d'importation
    146
  •              1 € = 3,31166 DT        1$ =2,75011 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 avril)   178,3 MDT